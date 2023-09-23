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Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною. Рішення про це США ухвалили ще до візиту Зеленського, - ЗМІ

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Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною. Рішення про це США ухвалили ще до візиту Зеленського, - ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні ракети ATACMS ще до візиту президента України Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Timesз посиланням на джерела.

За даними співрозмовника FT, так зробили для того, щоб уникнути підказок росіянам, які спонукали б їх відсунути лінії постачання подалі від фронту.

Джерела повідомляють, що США надішлють ракети вже найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях.

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Зазначається, що Вашингтон надішле версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Нагдаємо, ATACMS - це ракета, яка може уражати цілі на відстанні у 180 миль (близько 289 км. - Ред.), що дасть змогу завдавати ударів по російських лініях постачання та військах далеко за лінією фронту. Їх може запускати РСЗВ HIMARS.

Раніше агенція NBC News із посиланням на джерела повідомляла, що Байден під час зустрічі з Зеленським у четвер, 21 вересня, пообіцяв, що Вашингтон передасть Києву невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.

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Топ коментарі

  • Irina So d8a58ad4
    От вчерашнего ракетного удара по штабу ЧФ РФ Погибли высокопоставленные российские генералы: командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук и начальник Штаба генерал-лейтенант Олег Цеков. Добро пожаловать в фан-зону к Кобзону!

  • Сергей121
    Ну, так ЗЕбуїнам і 3-х років не вистачило, щоб зрозуміти, що свою зброю випускати треба було, а не в асфальт(собі в кишені!) закопувати державні гроші та не закривати ВСІ оборонні проекти. Але ж лоху з фанклубу ЗЕшобли головне що потрібне - звинуватити Захід у всіх негараздах чинного поца, якого самі ж нам і нав'язали: "ви нам нЄ далі аружія, ви нам нє закрилі нєбо!".
    А відповісти на просте питання: "а що ви робили перед вторгненням рік, два, три?" вони відригують тупо по методичці - "ти пАрАхАбот!"
  • 18c49ed2
    В каждой ракете 950 или 275 суббоеприпасов М74 с вольфравомыми поражающими элементами и с зоной поражения радиусом 15 метров. Самое оно накрывать базы, склады или аэродромы.
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