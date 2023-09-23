У МАГАТЕ підтвердили, що росіяни замінували Запорізьку АЕС

На території окупованої Росією Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені окупантами раніше.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час обходу (території ЗАЕС. – Ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 - в стані "гарячої" зупинки. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

"Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління", - заявили в МАГАТЕ.

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Експерти також підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі.