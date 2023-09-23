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У Канаді на усіх рівнях існує політична воля підтримувати Україну, - Кулеба

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У Канаді на усіх рівнях існує політична воля підтримувати Україну, - Кулеба
Канада на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну.

Таку думку в ході візиту до Канади висловив кореспондентові Укрінформу міністр закордонних справ Канади Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У Канаді існує політична воля на ухвалення конкретних рішень на підтримку України", - сказав очільник МЗС.

Він наголосив, що у Канаді "ми чітко бачимо налаштованість підтримувати нас зброєю".

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"Також дуже важлива історія - про готовність Канади працювати над передачею російських активів Україні. Навіть угода про вільну торгівлю, яка була підписана, - це теж конкретна допомога", - зазначив міністр.

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Топ коментарі

  • Сергей121
    "Канада на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну" - вірю на всі 100!
    Але ж проблема не в Канаді, а в тому, що У НАС(!!!), в Україні, немає отієї єдності(навіть у так званого керівництва!) що "на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну".
    Зате у нас є ***** з шоблою і ЗЕрмак, що "рулить", як циган Сонцем на потребу кремлядям.
  • Small Jerboa
    ...але почали розуміти, що Україна та ЗелеКо - трошкі РІЗНІ речі?
  • Алекс Скела
    А от не сказав би про це Кулеба - гуй би хто взнав чи здогадався!
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