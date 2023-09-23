Російські окупанти заявили, що ексглава "Роскосмосу" Рогозін став "сенатором від Запорізької області"
Він став членом верхньої палати російського парламенту Ради федерації від тимчасового окупованого регіону України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Коммерсант"
"Голова підрозділу "Царські вовки" (група російських "військових радників", яка діє в Донецькій та Луганській області РФ, - ред.), екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін 23 вересня став сенатором від Запорізької області", – йдеться у повідомленні.
Цю інформацію Рогозін підтвердив у своєму телеграмі.
Як відомо, під тимчасовою російською окупацією перебуває південна частина Запорізької області. Проте рік тому РФ заявила, про "включення регіону до складу РФ".
Дмитро Рогозін очолював Роскосмос у 2018-2022 роках, перед тим був заступником голови уряду Росії (2011-2018). Він також був представником РФ у НАТО в Брюсселі в 2008-2011 рр.