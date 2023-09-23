Російські окупанти після вибухів вирішили перевіряти укриття у Севастополі

Маріонетка Кремля в окупованому Севастополі Михайло Развожаєв після останніх вибухів і прильотів вирішив перевірити укриття в місті, але каже, що Росія не буде упорядковувати ці укриття.

Про це Развожаєв написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готували укриття, поки в місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз - це вже реальність...

Доручив почати обходи тимчасових укриттів і розбиратися з усіма ситуаціями...

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З приводу укриттів хочу донести ще один важливий момент: не чекайте, що хтось прийде і зробить там запаси води, встановить крісла, настили, зроблять вентиляцію.

Упорядкувати так усі тимчасові укриття неможливо, на це потрібні мільярди", - заявив він.