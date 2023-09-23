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Верещук закликала українців тимчасово покинути окупований Крим

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Верещук закликала українців тимчасово покинути окупований Крим
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.

Про це заявила у телеграмі віце-прем’єр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - закликала Верещук.

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Топ коментарі

  • Лис Микита 4754e778
    Українці закликали Верещук тимчасово,років на 15,перебратись в жіночу колонію.
  • vitaliymkua
    2022 рік. Мразота.

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    а шо случілось ? ХТОСЬ шось *****..ав ?

    Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»

    Опубліковано 23 Листопада 2021 року, о 13:04

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