Верещук закликала українців тимчасово покинути окупований Крим

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.

Про це заявила у телеграмі віце-прем’єр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - закликала Верещук.

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