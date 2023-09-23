Верещук закликала українців тимчасово покинути окупований Крим
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.
Про це заявила у телеграмі віце-прем’єр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - закликала Верещук.