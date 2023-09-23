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Кандидат у президенти Фінляндії Рен: Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України

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Кандидат у президенти Фінляндії Рен: Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України
Директор Банку Фінляндії Оллі Рен, який офіційно став кандидатом у президенти Фінляндії від партії "Центр", висловився за передачу заморожених активів РФ на відновлення України.

За словами Рен, на посаді президента Фінляндії він зможе використати свій досвід, цінності та методи роботи. Рен зазначив, що серед його суперників у президентських перегонах будуть досвідчені кандидати, що добре для виборців, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У своїй промові він нагадав, що зовнішня політика входить до компетенції президента. Рен торкнувся і війни в Україні.

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"Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України", – упевнений кандидат від центристів.

Перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться у січні 2024 року.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    А зараз який відсоток українців при владі в Україні?
  • Алекс Скела
    Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України

    І тільки під пильним невсипущим оком спільної європейсько-американської опікунської ради. Без жодного українця.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Тільки не особам з урядового кварталу( в миру-квартал95)!!
    У них і голосів у ВРУ уже немає, щоб відстояти національні інтереси України у протидії лжесекті гундяєва!
    Стефанчуб плакав на синє око і бульби носом пускав, страждальні…
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