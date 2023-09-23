Шмигаль вперше поговорив зі спецпредставницею США з відновлення України Пріцкер

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів першу онлайн-розмову із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це Шмигаль повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр підкреслив, що Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до відновлення нашої держави.

"Поінформував про наше бачення відновлення країни й озвучив потреби по кожному з пріоритетів rapid recovery: енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки. Подякував USAID за спільні програми підтримки бізнесу, які сприяють створенню нових робочих місць. Співпрацюємо зі Світовим банком над потребами для післявоєнного відновлення. Наголосив, що заплатити за завдані збитки має агресор. Ключовим інструментом для цього є конфіскація заморожених російських активів для відновлення України", - розповів Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова спецпредставниця США Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

"Розвиток логістики — серед важливих елементів економічного зростання. Проговорили розширення коридорів солідарності та страхування воєнних ризиків. Рухаємося вперед у реформах на шляху до ЄС і НАТО та в діждиталізації. Окремо звернув увагу на ветеранську політику й інтеграцію військових у соціально-економічне життя країни", - додав він.