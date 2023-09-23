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З’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією, - Алієв

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З’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в регіоні з’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Алієв заявив на зустрічі зі спецпредставником ЄС на Південному Кавказі Тойво Клааром в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану

"Президент Ільхам Алієв зазначив, що наразі у регіоні з'явилися більш сприятливі можливості для укладання мирного договору між Вірменією та Азербайджаном", - йдеться у повідомленні.

Алієв також повідомив, що на місцях розпочався процес збору зброї та боєприпасів, і що там виявлено дуже велику кількість складів зброї та снарядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності, - Алієв

Топ коментарі

  • kelt kant
    Молодці азербайджанці. Вони пройшли через втрату своєї території армянськими угрупованнями, які підтримувала рашка в 90-х роках, через свої "мінські домовленності", які були вимушені підписати в 90-х у Мінську, так само, як Україна у 2014. Потім роками Азербайджан відбудовував свою армію, свою оборонну промисловість та готувався до повернення своїх територій. І, нарешті Азербайджану це вдалося, спочатку в компанії 2020, а вже зараз, схоже повністю й остаточно.
    Чи зміг би все це зробити азербайджанський народ, якби керманичем Азербайджану був який-небудь політичний клоун, який би зазирав в очі Саргсяну-Пашиняну, щоб "увідєть там мір"? Який би називав Азербайджан "актьором нємєцкіх фільмов для взрослих, каторий прінімаєт в любом калічєствє с любой старани"? Який би замість розвивати оборонку та армію крав мільярдами на дорогах, та призначав би в Службу Державної Безпеки Азербайджана на керівні пости агентів Служби Національної Безпеки Вірменії? Відповідь - ніколи!

    Щодо Вірменії, то вона, нажаль, обрала сама свій шлях, бо покладалася весь час на країну-мародера, на країну, яка ніколи не виконувала свої зобов"язання ані перед друзями, ані перед ворогами - на рашку. І прийшов час, коли рашка злила Вірменію, бо зараз москалоті так зручніше. Москалота навіть проковтнула знищення азербайджанцями москальських офіцерів, в тому числі зам командуючого так званим "міратворчєскім коньтінгєнтом" та нанесення удару по базі москальських так званих "міратворцєв".

    Тож, азербайджанський народ можна привітати сьогодні, вони нарешті відстояли свою територіальну цілісність, за яку воювали десятиліттями та показали силу та ефективність своєї армії та оборонного комплексу. Молодці!

    А вірменам на цьому історичному етапі можна лише поспівчувати.
    Хоча вони й нічого не зробили, щоб було якось по-іншому.
  • Яр Холодний
    Що випустять живими! Бо вчора увалили по базі артозброєння "миротворців" в Степанакерті так, що в окрузі шибки повилітали
  • Максим Пиховшек
    "'Мартиросян,Симонян где Арцах?!!'(с)Пригожин
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