З’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в регіоні з’явилися "більш сприятливі можливості" для укладення мирного договору з Вірменією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Алієв заявив на зустрічі зі спецпредставником ЄС на Південному Кавказі Тойво Клааром в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Азербайджану

"Президент Ільхам Алієв зазначив, що наразі у регіоні з'явилися більш сприятливі можливості для укладання мирного договору між Вірменією та Азербайджаном", - йдеться у повідомленні.

Алієв також повідомив, що на місцях розпочався процес збору зброї та боєприпасів, і що там виявлено дуже велику кількість складів зброї та снарядів.

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