Буданов: Маск не вимикав Starlink спеціально перед ударом по Севастополю

Відтоді як мережу супутникового зв’язку Starlink увімкнули над Кримом, "проблем не було", заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Раніше бізнесмен Ілон Маск дійсно вимкнув свої сервіси на території тимчасово окупованого Криму, але "всі це знали"

Про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню The WarZone, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналіст запитав щодо дискусії стосовно уривка з біографічної книги про Маска, у якому стверджувалось, що Маск вимкнув Starlink над тимчасово окупованим Кримом, аби унеможливити український удар по Севастополю. Згодом Маск уточнив, що відмовив увімкнути цей зв'язок у відповідь на запит України.

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"Подивіться, [Starlink] є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся лінія зіткнення [з українського боку – Ред.] певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів це була б катастрофа", – сказав Буданов.

Начальник ГУР підтвердив, що раніше Маск вимкнув свої продукти та послуги над окупованим Кримом. Проте, зазначив посадовець, є й інша сторона цієї правди, оскільки "всі це знали".

За його словами, в епізоді з атакою на Севастополь дійсно було відключення покриття Криму, але воно сталося не в той конкретний момент, і тривало місяць.

"Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття Криму, але це було не в той конкретний момент. Це відключення було на місяць. Можливо, були якісь конкретні випадки, про які я не знаю. Але я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було покриття", – зазначив Буданов.

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Журналіст уточнив, чи ставив Маск коли-небудь зв'язок, а потім вимикав його.

Начальник ГУР відповів, що "проблем не було" з того часу, як Starlink увімкнули над Кримом.