Буданов: Маск не вимикав Starlink спеціально перед ударом по Севастополю
Про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню The WarZone, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Журналіст запитав щодо дискусії стосовно уривка з біографічної книги про Маска, у якому стверджувалось, що Маск вимкнув Starlink над тимчасово окупованим Кримом, аби унеможливити український удар по Севастополю. Згодом Маск уточнив, що відмовив увімкнути цей зв'язок у відповідь на запит України.
"Подивіться, [Starlink] є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся лінія зіткнення [з українського боку – Ред.] певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів це була б катастрофа", – сказав Буданов.
Начальник ГУР підтвердив, що раніше Маск вимкнув свої продукти та послуги над окупованим Кримом. Проте, зазначив посадовець, є й інша сторона цієї правди, оскільки "всі це знали".
За його словами, в епізоді з атакою на Севастополь дійсно було відключення покриття Криму, але воно сталося не в той конкретний момент, і тривало місяць.
"Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття Криму, але це було не в той конкретний момент. Це відключення було на місяць. Можливо, були якісь конкретні випадки, про які я не знаю. Але я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було покриття", – зазначив Буданов.
Журналіст уточнив, чи ставив Маск коли-небудь зв'язок, а потім вимикав його.
Начальник ГУР відповів, що "проблем не було" з того часу, як Starlink увімкнули над Кримом.