Російські окупанти планують вивезти музейні експонати з Севастополя під виглядом евакуації

Окупаційна "влада" Криму під приводом "евакуації населення" планує вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода, таке завдання окупаційна адміністрація півострова нібито поставила перед місцевими надзвичайниками.

На сайті так званого "МНС" виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – "евакуація не лише населення, а й культурних цінностей".

"Третє, найважливіше завдання цивільної оборони - евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони", – цитує видання повідомлення на сайті.

За даними кримських надзвичайників, завдання полягає у "плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів".

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