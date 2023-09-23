В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров
5 34226
В окупованих Токмаку і Бердянську Запорізької області у суботу лунали вибухи.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram з посиланням на місцевих мешканців, передає Цензор.НЕТ.
"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів", – написав він, закликавши чекати офіційних деталей від Генерального штабу ЗСУ.
Потім, за даними Федорова, "естафету прийняв Бердянськ". Там, схоже, у всіх районах люди чули потужний вибух.
Повідомлення про вибух у Бердянську опублікувала й міська військова адміністрація в Telegram. Там додали: "Уточнюємо інформацію і сподіваємося на хороші новини".