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В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров

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В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров
В окупованих Токмаку і Бердянську Запорізької області у суботу лунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram з посиланням на місцевих мешканців, передає Цензор.НЕТ.

"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів", – написав він, закликавши чекати офіційних деталей від Генерального штабу ЗСУ.

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Потім, за даними Федорова, "естафету прийняв Бердянськ". Там, схоже, у всіх районах люди чули потужний вибух.

Повідомлення про вибух у Бердянську опублікувала й міська військова адміністрація в Telegram. Там додали: "Уточнюємо інформацію і сподіваємося на хороші новини".

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    По касетним ATACMS. Військові кажуть, що просили саме їх. Вони потрібні для того, щоби наносити удари по аеродромах. Вони тут більш ефективні, ніж фугасні Шедоу чи Скальпи. Тому, що розліт ************** вражає більше техніки на більшій площі.
  • Maxim Ak-Murza e4c77af1
    Не, это у руzzких дикарей так - куда попали, там и штаб злобных укронацистов.
  • alexandr shamov
    Трында кацапам. Ну, и кто выиграл ВОВ четырьмя украинскими фронтами? Кацапы?
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