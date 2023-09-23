Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися у грудні, - Стефанчук

Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС у грудні.

"Я обіцяв, що до кінця минулого року ми ухвалимо всі необхідні законодавчі акти. Ми це й ухвалили. Після цього, після оцінки в березні нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження. Ми зараз практично завершили всі. Зараз ми вирішуємо питання з деклараціями. Далі ми вирішуємо питання з так званими ПЕПами, з національними спільнотами. Я думаю, що якраз до жовтневої оцінки, яку буде здійснювати, Верховна Рада виконає всі взяті на себе зобов’язання", - зазначив в інтерв'ю "Радіо Свобода" спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо буде позитивна оцінка, то в грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про членство України в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні є політичний консенсус стосовно того, щоб відкрити переговори для України про членство в ЄС, - Стефанішина

"А далі, якщо буде позитивна оцінка, а в мене є великі сподівання, що вона буде, тоді у грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про повноцінне членство. Я просто хотів би, щоб всі розуміли, це подія, яка в декілька разів важливіша, ніж отримання статусу кандидата. Це вже фінішна пряма. І нам дадуть 35 розділів, по яких ми маємо привести ті чи інші положення до законодавства, велика кількість яких вже виконана. І коли ми це вирішимо, тоді Україна може стати членом ЄС", - наголосив він.