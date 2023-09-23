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Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися у грудні, - Стефанчук

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Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися у грудні, - Стефанчук
Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС у грудні.

"Я обіцяв, що до кінця минулого року ми ухвалимо всі необхідні законодавчі акти. Ми це й ухвалили. Після цього, після оцінки в березні нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження. Ми зараз практично завершили всі. Зараз ми вирішуємо питання з деклараціями. Далі ми вирішуємо питання з так званими ПЕПами, з національними спільнотами. Я думаю, що якраз до жовтневої оцінки, яку буде здійснювати, Верховна Рада виконає всі взяті на себе зобов’язання", - зазначив в інтерв'ю "Радіо Свобода" спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо буде позитивна оцінка, то в грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про членство України в ЄС.

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"А далі, якщо буде позитивна оцінка, а в мене є великі сподівання, що вона буде, тоді у грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про повноцінне членство. Я просто хотів би, щоб всі розуміли, це подія, яка в декілька разів важливіша, ніж отримання статусу кандидата. Це вже фінішна пряма. І нам дадуть 35 розділів, по яких ми маємо привести ті чи інші положення до законодавства, велика кількість яких вже виконана. І коли ми це вирішимо, тоді Україна може стати членом ЄС", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Хто візьме у ЄС країну, керівництво якої очолює, толерує та покриває мародерство власної держави під час війни? Хто візьме у ЄС країну, в якій парламент вже декілька років не місце для дискусій, а місце задоволення забаганок по команді з офісу преЗЕдента? Хто візьме до ЄС країну, де президент та його клеврети, користуючись страшною війною, нищать свободу слова, затикаючи рота опозиційним каналам на національному ТБ? Поки в Україні при владі аморальне антидержавне збіговисько маніпуляторів, яким ця держава лише як засіб збагачення завдяки небаченій корупції, то ані про ЄС ані про НАТО ані про гідне життя українці можуть навіть не мріяти. Тож треба визначитися, що нам важливіше - майбутнє нашої держави, наших дітей, чи нечуване безкарне збагачення на крові купки аморальних виродків з офісу преЗЕдента ...
  • Olga A 6130c05e
    Клоун, скажи де починати сміятися!?
  • Dima30
    "Брехун собі ворог і людям зло робить"
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