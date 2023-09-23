Всесвітнє антидопінгове агентство продовжило санкції щодо Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) залишило чинними санкції проти Росії через недотримання антидопінгового кодексу.

Рішення прийнято за підсумками засідання у Шанхаї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) досі не усунуло невідповідності в національному законодавстві і не відповідає критеріям Всесвітнього антидопінгового кодексу, виявлені під час віртуального аудиту у вересні 2022 року. Таким чином, накладені на нього санкції залишаються в силі.

"Поки всі умови відновлення не будуть виконані, не може розглядатися відновлення статусу РУСАДА. Окрім цього, РУСАДА не матиме права на відновлення за рішенням CAS, доки не буде усунуто невідповідність національного законодавства", – йдеться у заяві.

РУСАДА може оскаржити це рішення протягом 21 дня після отримання офіційного повідомлення.

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Як повідомлялося, Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) у грудні 2020 року позбавив РУСАДА статусу відповідності антидопінговому кодексу. Згідно з рішенням CAS, російські спортсмени до грудня 2022 року були позбавлені можливості виступати під прапором та гімном своєї країни на міжнародних змаганнях. Росії було заборонено протягом двох років претендувати на проведення у себе Олімпійських та Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу.

РУСАДА було визнано не відповідним кодексу WADA в листопаді 2015 року після допінгового скандалу в російській легкій атлетиці. У грудні 2016 року була опублікована доповідь експерта WADA Річарда Макларена про масові вживання допінгу російськими спортсменами.

Санкції проти РУСАДА, введені в листопаді 2015 року, були зняті у вересні 2018-го з умовою, що WADA буде надано повний доступ до даних російської лабораторії до кінця грудня.

У грудні 2019 року виконком WADA визнав РУСАДА таким, що не відповідає кодексу організації, а також застосував ряд санкцій щодо російського спорту: на 4 роки позбавив російських спортсменів можливості виступати на головних міжнародних змаганнях під прапором країни, заборонив проводити великі турніри на території РФ, виключив російських чиновників зі складу представників міжнародних федерацій та заборонив їм відвідувати змагання.