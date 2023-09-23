ЗСУ продовжують вести наступальні дії на Запорізькому та Мелітопольському напрямках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ходу наступальних дій ЗСУ протягом 23 вересня 2023 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербового Запорізької області витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Червоне, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області".

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - підкреслили в Генштабі.

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