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Україна продовжує докладати зусиль для того, щоб нагодувати світ, - Брінк

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Україна продовжує докладати зусиль для того, щоб нагодувати світ, - Брінк
Цього тижня три кораблі пройшли через тимчасові коридори в Чорному морі для завантаження в українських портах.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Два судна, що перевозять призначене для портів Африки, Азії та Близького Сходу зерно, зараз прямують до Босфору", – написала Брінк у дописі на X (Twitter).

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Вона наголосила, що попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна продовжує докладати зусиль, щоб нагодувати світ.

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Топ коментарі

  • степан степаненко a38d65a1
    Аби отримати дохід від продажу зерна. Всім, в ООН, наSрати на голодних, обездолених і замордованих.
  • Colt
    Нагодувати світ Україні не вдасться, але свої права на експорт відстоювати треба.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Експорт, а не - ой там у Африці голодують..
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