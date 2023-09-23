Передача Україні ракет ATACMS від США може спонукати Німеччину надати ракети Taurus, - The Wall Street Journal

Передача США балістичних ракет ATACMS для України може схилити Німеччину до надання крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За даними видання, у Берліні зазначили, що вважають за краще "рухатися разом із Вашингтоном" у постачанні нових типів озброєнь.

WSJ зазначає, що Україна давно шукає ракети, які могли б знищити російські лінії постачання, матеріально-технічні склади та штаби далеко за лінією фронту. Значення крилатих ракет для України зросло після того, як поставки ракет великої дальності з Англії та Франції почали скорочуватися.

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Раніше NBC News із посиланням на джерела — трьох американських офіційних осіб і представника Конгресу — повідомив, що лідер США Джо Байден під час зустрічі з президентом США Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня, пообіцяв, що Вашингтон передасть Києву невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.