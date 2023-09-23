Мінекономіки про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою: "Дозволено все, що не заборонено"

Нова угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою має розширити залучення вітчизняного бізнесу до міжнародних ланцюгів постачання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає Цензор.НЕТ.

Як пояснили у відомстві, нова Угода несе суттєві зміни до торгового режиму між Україною та Канадою. Також в рамках цього документу Україна і Канада уклали Угоду з цифрової торгівлі, яка стала для нашої країни другою після відповідної Угоди з Великою Британією.

"Ця Угода переводить торговельні відносини двох країн у новий вимір, адже при підготовці документу ми застосували новий ліберальний метод в сфері послуг – дозволено все, що не заборонено. Тобто Угода не регулює, що дозволено, а навпаки - ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг. Це має сприяти максимальному розвитку торгівлі послугами між Україною та Канадою. В розділі, який стосується торгівлі товарами, містяться нові правила походження, які дозволяють використовувати частини або інгредієнти з ЄС, Британії, Ізраїлю для товарів, які експортуються до Канади без мит. Це розширить залучення українських виробників до глобальних ланцюгів постачання", - пояснила Юлія Свириденко.

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За її словами, в Угоді оновили розділ про захист інтересів бізнесу, додавши в неї комплексний і сучасний набір правових інструментів захисту інвестицій. Також були розширені і спрощені умови для тимчасового в’їзду працівників українських компаній до Канади з метою надання послуг.

Підписана Угода містить сучасний розділ про цифрову торгівлю між Україною та Канадою, заснований на принципах вільного і відкритого розвитку цифрової екосистеми економіки. Зокрема, цифрова складова Угоди гарантує свободу транскордонної передачі інформації, свободу вибору місця розташування обладнання, свободу вихідного коду, а також відкритий доступ до інтернету.

Нова Угода також включає оновлені глави про правила та процедури походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, розробку та адміністрування заходів та прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку. На додачу до цього вона регулює фінансові послуги, тимчасовий в'їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю і малі та середні підприємства.

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"Також укладена Угода має стати кроком до активної підготовки до майбутнього економічного розвитку деокупованого Криму і ролі кримських татар в цьому. Адже в ній йде мова по посилення ролі корінних народів в економіці і міжнародній торгівлі", - наголосили у відомстві.