Протягом доби росіяни 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 101 вибух, загинула людина, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з міномету (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець.
Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).
Хотінська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання ВОГ (1 вибух). Також був обстріл з мінометів (8 вибухів).
Миколаївська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи)".
Есманська: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано обстріли з СПГ (6 вибухів) та мінометів (3 вибухи).
Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів)".