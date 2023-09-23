Новини • Допомога Україні

Аргентина має не потрібні їй гелікоптери Мі-171: їх можуть віддати Україні, - Defense News

18 48018
Аргентина має не потрібні їй гелікоптери Мі-171: їх можуть віддати Україні, - Defense News
Міністерство оборони Аргентини планує замінити два російських гелікоптери Мі-171Е на американські аналоги. В результаті російські машини можуть потрапити в Україну, але тільки за певних умов.

Як пише американське видання Defense News, Міноборони Аргентини остаточно відмовилося від планів налагодити технічне обслуговування своєї техніки, що раніше була придбана у Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Через західні санкції аргентинці не можуть звернутися до російських фахівців, а тому змушені просто поставити хрест на техніці російського походження.

Така доля зокрема спіткала два транспортні гелікоптери Мі-171Е (експортна версія однієї з модифікацій Мі-8). Уряд Аргентини вже направив листа до США із запитом на закупівлю списаних гелікоптерів CH-46 від Boeing, які і мають замінити російську техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота українських Мі-8 та Мі-24 на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Найближчим часом представники аргентинського Міноборони мають відвідати США з метою обговорити умови купівлі американських гелікоптерів. І ось тут з’являється теоретична можливість, що непотрібні Аргентині Мі-171Е відправлять Україні, яка вміє ними користуватися та ремонтувати.

Як зазначає українське видання Defense Express, влада США може виставити аргентинцям умову щодо продажу своїх гелікоптерів: непотрібні російські машини мають бути передані Україні.

"Тут, звичайно, можна згадати історію, коли Бразилія та Колумбія публічно відхилили запит США на передачу радянського та російського озброєння, щоб посилити ЗСУ, і Україна зокрема могла б отримати декілька десятків Мі-17 та Мі-35, але, з іншого боку, в Аргентини є все ж таки прямий інтерес, якщо США поставлять їм умову, що вони зможуть посилитися CH-46 за умови обміну на свої Мі-171Е", – зазначає видання.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Энди Мир
    Якби хотіли віддати, то взагалі б не офішували або вже після передачі.
  • ПравдаЛюбка
    То давайте вже,в чім справа!
  • Яр Холодний
    Вертольоти, фактично, "наші" Що головне в будь-якій рухомій техніці? Двигун! А вони виробляються на "Мотор-Січ" Крім того - у нас наявні ремонтні заводи, які на замовлення багатьох країн відновлювали та модернізували саме такі машини Тобто - ми маємо ремонтну базу для підтримання цих вертольотів у робочому стані (не те що з "Леопардами" - у нас навіть елементної бази немає для них - все поставляється з західних країн Та й у них вона відсутня - бо "Леопард-1" практично у всіх країнах знятий з озброєння та стоїть на консервації А це значить, що вузли та агрегати для нього вже заводами не виробляються Від"їздять своє, агрегати зносяться, запас їх вичерпається, снаряди 105 мм вистріляються, нарізи в гарматах зітруться - і на полігони - в якості мішеней!))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини