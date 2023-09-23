Протягом минулої доби на південному напрямку росіяни втратили 224 солдати та 51 одиницю техніки, - Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про бойову роботу ЗСУ протягом 23 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його телеграмі.

У повідомленні зазначається: "На Таврійському напрямку триває бойова робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1116 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 224 особи (безповоротні - 70, поранені - 154, полон - 1).

Знищено 51 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів".

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