Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 9 районів зосередження окупантів, 5 ЗРК, 5 артилерійських засобів і РЛС,- Генштаб
8282
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та реактивної артилерії ЗСУ 23 вересня 2023 р.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських засобів та 1 радіолокаційна станція противника".