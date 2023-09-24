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У Лондоні пройшли мітинги щодо повернення Британії до Євросоюзу

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У Лондоні пройшли мітинги щодо повернення Британії до Євросоюзу
Протестувальники 23 вересня вийшли на вулиці Лондону із лозунгами, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу був "великою помилкою" та виступили за повернення до блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Guardian

Великий натовп проєвропейських протестувальників зібрався біля готелю Hilton на Парк-Лейн у центрі Лондона на Національний марш приєднання до ЄС (NRM). Вони були одягнені у блакитний колір та в руках тримали прапорці ЄС.

"Brexit був величезною помилкою, ми всі – особливо робітничий клас і бідні люди – платимо за це, і нам потрібно щось з цим робити", - сказав один із мітингувальників.

За його словами, 60% населення країни та 80% людей віком до 25 років за результатами опитувань незмінно виступають за повернення до ЄС.

"Мені було лише 14 років, коли відбувся референдум, тому була величезна кількість моїх однолітків, які ніколи не мали шансу, щоб їхні голоси були почуті", — сказала 21-річна Сейра, яка вийшла із плакатом на мітинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit, - Guardian

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Топ коментарі

  • НБ
    Ага. А в ********** тупа маргіналізована робітнича молодь хоче відродити "СССР" - ну от щоб "не було багатих і всі стали рівними"... Найбільшою помилкою буде якраз повернення Британії до "брюссельського стійла". Такі акції спонсорують європейські країни (Брюссель), яким конче не вистачає "донатів" від "економічних паротягів" - Німеччини та Франції - на "солідарне, щасливе і заможне європейське життя" в Чорногорії, Сербії, Португалії, Албанії, Словенії, Польщі...
  • Oleksandr Bilonoh
    Що за дивні коментарі тут, ну яка більшість? Західна Німеччина вступила в праобраз ЄС у 1952 році (71 рік тому, вже всі свідки померли). Східна у 1990, а до того "східняки" тікали через берлінський мур у Західну. Може купка пенсіонерів зі Східної і шкодує за "смачним пломбіром і зеленішою травою", ніхто більше. Враження, як половина коментарів пишуть московські боти, що "євросоюз нам не нужон".
  • Oleksandr Bilonoh
    Акції за вихід Британії з ЄС спонсорувала москва, пригадуємо. Була також їхня пропаганда. Москва діє за принципом розділяй і володарюй, бо поодинці легше купити політиків. Ну і сильна економічно і політично Європа їм не потрібна. Згадуємо також схожу пропаганду в Україні, що "Євросоюз вам не нужон". Власне Україна втратила важливого союзника в інституціях ЄС після виходу Британії. Тепер усе вирішують німці і це сумно. Інвестори теж тепер оминатимуть Британію, бо легше побудувати завод у ЄС і продавати товари без мит і зборів на кордоні 500 млн у ЄС, ніж тільки для мешканців Британії.
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