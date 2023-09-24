Новини • Агресія Росії проти України

Деякі країни "грають в ігри" з Україною - спочатку обіцяють зброю, а потім дехто починає відступати від своїх зобов’язань, - Папа Римський

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Деякі країни "грають в ігри" з Україною - спочатку обіцяють зброю, а потім дехто починає відступати від своїх зобов’язань, - Папа Римський
Папа Римський Франциск припустив, що деякі країни спочатку обіцяють зброю, а потім розглядають можливість відмовитися від своїх зобов’язань.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні грати в ігри з мучеництвом українського народу. Ми повинні допомогти їм вирішити проблеми. Зараз я бачу, що деякі країни починають відступати від своїх зобов'язань, не бажаючи давати Україні зброю. Починається процес, в якому мучеником, безумовно, буде український народ, і це потворна річ", - сказав він.

Речник Ватикану Маттео Бруні, відповідаючи на уточнення, сказав, що Папа не висловлював свою позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну, чи припинити її надсилання.

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"Це були роздуми про наслідки індустрії озброєнь: Папа з парадоксальністю говорив про те, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, але залишають їх платити людям, таким як українці, які зазнали страждань", - уточнив Бруні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    То у нього вже пішли "виправдашки" після тої херні, яку він намолов" за останній рік! Особливо - у Монголії - про те, що Чінгісхан, виявляється - "МИРОТВОРЕЦЬ"!!! Бо створив "зону стабільності" та "прпинив міжусобні війни" на більшій половині континенту" (про те, що при цьому було знищено до чверті населення того континету та зруйнована його економіка (що відкинуло людей на пару століть назад) - Папа промовчав! Адже він (фактично) виправдав агресивні завоювання та озвучив путінський наратив про "зону стабільності", яку Росія хоче встановить на території колишніх пострадянських республік!
  • Beta Human
    Церква не припинила ще ні одну війну у світі...
  • Dyukov
    У папы чёт крыша течет... .
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