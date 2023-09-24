Над Миколаївщиною знищили два російські розвідувальні БпЛА, під ворожим вогнем опинилася акваторія Очаківської громади

23 вересня силами та засобами протиповітряної оборони знищено два російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"23 вересня внаслідок збиття силами протиповітряної оборони ворожого розвідувального безпілотного літального апарату, падіння уламків спричинило пожежу сухої трави та чагарників. Займання було оперативно ліквідовано. Також внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, у Березанський громаді сталося займання сухої трави та чагарників. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також вчора, 23 вересня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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