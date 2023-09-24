Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 850 осіб (+390 за добу), 4 662 танки, 6 233 артсистеми, 8 914 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 275 850 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 275 850 (+390) осіб;
- танків - 4662 (+7) од;
- бойових броньованих машин - 8914 (+2) од;
- артилерійських систем - 6233 (+23) од;
- РСЗВ - 789 (+0) од;
- засоби ППО - 531 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21);
- крилаті ракети - 1518 (+0);
- кораблі /катери - 20 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18) од;
- спеціальна техніка - 914 (+2).