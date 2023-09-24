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"Вагнерівці", які повертаються на війну в Україні, не допоможуть росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті, - ISW

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"Вагнерівці", які повертаються на війну в Україні, не допоможуть росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті, - ISW
Розрізнені контингенти ПВК "Вагнера", ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах російської окупаційної армії в Україні. При цьому найманці не зможуть допомогти загарбникам відчутно переламати ситуацію на їхню користь на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Ці роз'єднані контингенти ПВК Вагнера, як повертаються воювати в Україну, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії. Проте вони не принесуть очікуваної ефективності, яку ПВК мала як унітарна організація під керівництвом Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна", - йдеться у звіті.

Джерело, пов’язане з "Вагнером", стверджує, що близько 500 вагнерівців, включно з тими, хто відмовився брати участь у заколоті Вагнера 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації. Зазначається, що її лідером може бути колишній керівник відділу кадрів ПВК Вагнера.

То, як зазначають в ISW, найманці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута на Донеччині.

ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК Вагнера (раніше він називався Вадим В. "Хрусталь") намагається завербувати бійців Вагнера в нову ПВК для дій в Африці.

"Ці звіти вказують на те, що війська Вагнера роздроблені та навряд чи зможуть об’єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні", - констатують в Інституті вивченні війни.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Вагнер з Пригожиним та Уткіним і Вагнер без Пригожина та Уткіна, це два абсолютно різні Вагнери. Нехай навіть там залишилися ті ж досвідчені і загартовані в боях солдати удачі.
    Бо справа не в тілі, а справа в голові. Голову відбили, а одне тіло без голови мало що варте
    Не дарма ж кажуть - "Стадо Баранів на чолі з Вовком легко б'є зграю Волков на чолі з Бараном"
  • ПТН ПНХ 0aa0345a
    Вагнер з кувалдой і без кувалди - це два абсолютно різні Вагнери. Вагнер лише практично довів, що кацапи вже можуть наступати лише тоді, коли у них на очах забивають кувалдами інших кацапів. Одна справа забивати кувалдами руками терористів навіть за російськими законами, а от якщо заб'є когось нвіть вагрерівець але у складі збройних сил, то це вже дика паніка серед усіх чмобіків, бо свої ж війська, забивають, тобто родина, шойгу, х#йло і вже не пригожин
  • Яр Холодний
    "Вагнеровці", як найбільш досвідчені, будуть підказувать "чмобікам", у який саме момент починать тікать А то їх цьому в учбових таборах не вчать!
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