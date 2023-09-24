Нижня палата парламенту Канади засудила РФ за депортацію українських дітей

У Канаді нижня палата парламенту ухвалила резолюцію із засудженням незаконної депортації Росією українських дітей на окупованих територіях, розцінивши такі дії загарбників як воєнні злочини та геноцид.

Про це повідомляє Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

"Палата громад рішуче засуджує російську владу за воєнні злочини та геноцид, що полягає у примусовій депортації українських дітей на територію РФ з використанням обурливого процесу, відомого як "фільтрація", - йдеться у тексті резолюції.

Документ вимагає від Росії "негайно припинити цю практику й безпечно повернути дітей в Україну".

За словами Бержерона, під російську депортацію підпали щонайменше 19 тисяч українських дітей. "Основний геноцидний намір цих підлих вчинків очевидний: русифікувати цих дітей і знищити усі їхні культурні ознаки. Я вже мовчу про невимовний біль від розлучення цих дітей із родинами", - наголосив депутат.

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