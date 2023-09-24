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Лавров їде у Пхеньян поглиблювати відносини РФ та КНДР

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Лавров їде у Пхеньян поглиблювати відносини РФ та КНДР
Глава МЗС РФ Сергій Лавров наступного місяця планує відвідати Пхеньян для поглиблення співпраці в рамках домовленостей між диктаторами РФ і КНДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

За його словами, візит стане продовженням домовленості між Володимиром Путіним та Кім Чен Ином про активізацію відносин та співпраці двох країн.

Видання зазначає, що однією з цілей поїздки Лаврова може бути підготовка візиту Путіна до КНДР.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    А чому на лаврова нема ордеру на арешт? Він - злочинець
  • Яр Холодний
    - Папа! Новость хочешь?

    - Какую?

    - Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

    - Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

    - «Траву» нам Талибан поставляет!

    - Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А корейцы едят коней?
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