Минулої доби ворог здійснив 83 обстріли Херсонської області, одна людина загинула

За минулу добу противник випустив 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.