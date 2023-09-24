Окупанти минулої доби завдали 72 удари по 25 населених пунктах Запорізької області, одна людина загинула
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За минулу добу, 23 вересня, зафіксовано 72 ворожі удари по прифронтових населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Зафіксовано 6 РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному та Новодарівці, а також 6 авіаударів по Оріхову та Роботиному.
57 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір'я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам'янського й Малих Щербаків.
Внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік.