Головна військова база росіян розташована у Севастополі, там вони здійснюють завантаження "Калібрів", - ВМС ЗСУ

Росіяни намагаються сховати свої кораблі від українських атак, але завантажувати "Калібри" вони можуть лише у Севастополі.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони можуть спробувати відвести щось у Новоросійськ, до міжнародно визнаних берегів РФ. Проте, головна військова база у них знаходиться у Севастополі й завжди там знаходилася. Завантаження "Калібрів" вони роблять лише там. Тому, відповідно, це вже має ситуація стати настільки для них складною, щоб вони покинули цю базу, що, скоріше за все, покидати у той момент вже буде нема чим", - заявив він.

За його словами, Азово-Чорноморський регіон, у принципі, є досить невеликим і там особливо сховатися немає де, незалежно від того, у Азовське море вони переведуть кораблі чи навпаки.

"У Азовському морі, у порту "Бердянськ", чудово згорів великий десантний корабель "Саратов". І звісно, що коли буде звільнено наш південь - Запорізької області, або у Донецькій, то ці кораблі так само стануть більш доступними цілями", - зазначив Плетенчук.

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Відповідаючи на питання, наскільки з боку РФ залишається потужною загроза для українського зернового коридору, речник поінформував, що насправді станом на зараз вони вбачають більшим джерелом небезпеки авіацію, навіть не флот.

"ЗСУ роблять все можливе, щоб забезпечити безпеку у наших територіальних водах для цивільного судноплавства, це одне з наших основних завдань. Станом на зараз, як ви бачите, рух суден продовжується. Будемо сподіватися, що цей коридор буде працювати і далі", - сказав він.