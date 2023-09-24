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Дефіцит пального, який відчувається за останні тижні в РФ, навряд чи напряму пов’язаний з війною в Україні, - британська розвідка

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Дефіцит пального, який відчувається за останні тижні в РФ, навряд чи напряму пов’язаний з війною в Україні, - британська розвідка
Дефіцит пального у Росії виник через низку факторів, проте не через війну в Україні.

Про це йдеться в аналітичному звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

За даними аналітиків, дефіцит виник через попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня Росія призупинили майже весь експорт бензину та дизелю. Розвідка припускає, що це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.

"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії", - кажуть у розвідці.

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Топ коментарі

  • YU ST
    В огляді забули, що армія рф поглинає велетенські кількості пального: літаки та гелікоптери, танки, судна, прожерливі військові автомобілі - все це потребує ріки дизелю та бензини. Бензоколонка виявилася і тут неспроможною.
    Слава Україні!
  • arye z.
    Пригадую старий, ще радянських часів, анекдот:
    - Що буде, якщо в пустелі Сахара встановиться Радянська влада?
    - Наступного дня пісок стане там дефіцитом.
    Ось і маємо приблизно те саме. У країні з величезними запасами нафти та газу бензин стає дефіцитом, а 40% домогосподарств опалюється вугіллям та дровами.
    А чому? А тому, що назву країни, герб, гімн та прапор поміняли, а люди з їхньою ментальністю залишилися колишніми.
  • Виктор Бороветский
    Британська розвідка співпрацює з британськими вченими? Тоді зрозуміло.
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