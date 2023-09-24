Дефіцит пального, який відчувається за останні тижні в РФ, навряд чи напряму пов’язаний з війною в Україні, - британська розвідка

Дефіцит пального у Росії виник через низку факторів, проте не через війну в Україні.

Про це йдеться в аналітичному звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

За даними аналітиків, дефіцит виник через попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Щоб стабілізувати ринок, 21 вересня Росія призупинили майже весь експорт бензину та дизелю. Розвідка припускає, що це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.

"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії", - кажуть у розвідці.

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