Сили оборони мають успіхи на Бахмутському та Кліщіївському напрямках, - Східне угруповання військ

Наразі захисники України продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Сили оборони мають успіхи у районі Кліщіївки на Донеччині.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог і надалі намагається відбити своє втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки. Проте нашим захисникам вдається відбивати ці атаки, закріплятися та продовжувати наступальні дії на південному фланзі, зокрема маємо успіхи на Бахмутському та Кліщіївському напрямках", - сказав він.

Речник також зазначив, що окупанти відтягують артилерію від лінії зіткнення на крайні точки і звідти обстрілюють позиції наших захисників. Таким чином росіяни намагаються захистити свої установки.

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За добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 159 окупантів, знищили два склади з боєприпасами та декілька одиниць ворожої техніки.