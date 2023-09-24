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Мешканка Херсонщини Софія Біла врятувала від окупантів трьох поранених українських воїнів: переховувала у підвалі місяць і 3 тижні. ВIДЕО

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Пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів в одному із окупованих сіл на Херсонщині.

Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опублікувала у фейсбуці Римма Філіпенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами жінки, поранених бійців вона переховувала в підвалі будинку місяць і три тижні. Дуже боялася, але рятувала хлопців. Тим часом окупанти ходили вулицею, заходили до її будинку і запитували, чи є чужі. 

Також пані Софія розповіла, що згодом окупанти поставили жінку перед фактом, що розмістяться у її будинку. Після цього смілива мешканка Херсонщини не побоялась та вивезла поранених воїнів у Білозерку, де ще певний час їх переховували, аж поки населений пункт не визволили захисники України.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цій справжній сміливій українській жінці щира вдячність та повага.Бажаю міцного здоров'я та довгих років життя.
  • Sergii Pamin
    Ось кому треба давати орден, а не хрякам з 95 кідалова..
  • Nataliya Mischenko
    Херсонці проявили себе героїчно, чим вразили світ. Вони довели, що південь, це - Україна. Принаймні до війни не всі в це вірили.
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