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Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника на адмінбудівлю у Курську: Пошкоджено дах

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Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника на адмінбудівлю у Курську: Пошкоджено дах
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку нібито українського безпілотника на адміністративну будівлю у Курську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Старовойта. 

"У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі", - запевняє він.

Старовойт переконує, що пошкоджено дах будівлі.

"Співробітники оперативних служб виїхали на місце", - додає російський чиновник. 

Також читайте: Губернатор Курської області Старовойт заявив про 2 атаки дронами на Рильськ: Пошкоджено дах адмінбудівлі, вибито шибки

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    То як вам, кацапи спиться?
  • Muron
    має бути "Губернатор Курської області "Роман СтаровІйт "
  • Muron
    Маємо право використовувати натівське озброєння по "території УНР", - так Байден і Шольц сказали
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