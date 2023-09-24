На Таврійському напрямку ЗСУ минулої доби знищили майже 160 осіб, - Сили оборони
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22 вересня українські військові знищили 39 одиниць військової техніки російських терористів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Продовжується контрбатарейна боротьба та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Тільки за тиждень воїни ОСУВ "Таврія" знищили 46 артилерійських систем та мінометів противника, ще 25 – пошкодили", - зазначили у пресцентрі.
Втрати ворога за добу склали 159 осіб. Також було знищено 39 одиниць техніки терористів, зокрема:
- 1 танк;
- 1 ББМ;
- 6 артилерійських систем;
- ПТРК;
- 27 БпЛА;
- 2 автомобілі;
- спецтехніку.
"Окрім того, знищено 3 склади боєприпасів", - додали Сили оборони.