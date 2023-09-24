Рашисти завдали авіаудару по Вугледару, Авдіївка обстріляна із артилерії та "Градів". Зруйновано будинки, 1 людина загинула, 4 поранені

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької області.

Як зазначається, на Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Вугледару. Також зафіксовано 26 обстрілів Вугледара, під вогнем Богоявленка.

"На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді 1 людина загинула в Красногорівці і 1 людина поранена в Єлизаветівці. В Авдіївці вночі відбувалися поодинокі прильоти, а зранку місто зазнало обстрілів з артилерії і "Градів", зруйновано 3 багатоповерхівки, 1 пошкоджена. Ще 2 будинки пошкоджено у Новоселівці Першій Очеретинської громади. Чотири рази під обстріли потрапили околиці Курахівської громади", - йдеться у повідомленні.

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На Горлівському напрямку пошкоджено 2 багатоквартирні і 3 приватні будинки у Часовоярській громаді. Двічі обстріляна територія Костянтинівської громади.

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Верхньокам'янському Званівської громади. Пошкоджено 2 будинки у Торському Лиманської громади.

Також зазначається, що за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 4.

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