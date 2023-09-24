На Лимано-Куп’янському напрямку біля Білогорівки в атаку пішли підрозділи "Шторм Z", сформовані із російських ув’язнених, - Східне угруповання військ

Окупанти кидають у бій біля Білогорівки кидають підрозділи "Шторм Z", які сформовані з ув’язнених РФ.

Про це в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу на Лиманському та Куп'янському напрямках відбулося боєзіткнення поблизу Білогорівки. Для спроби наступу окупанти використали підрозділ "шторм Z", але всі намагання ув'язнених росіян були зупинені. 557 разів загарбники використовували артилерію на цій ділянці фронту та 17 разів залучали авіацію. А ще здійснено 13 ударів ворожими дронами-камікадзе.

"Наші захисники ліквідували 76 окупантів. Також знищені російські БТР, самохідні артилерійські установки, гармати, автомобілі для перевезення особового складу та командно-спостережний пункт", - зазначив Євлаш.

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