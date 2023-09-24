У Білорусі залишилося близько тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", - Держприкордонслужба
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За даними українських прикордонників, на території Білорусі станом на 24 вересня перебуває менше тисячі "вагнерівців".
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території Білорусі, і на території Росії, пильно стежать підрозділи розвідки", - наголосив Демченко.
Він додав, що найманці не затрималися на території Білорусі. Це вигідна для України ситуація.