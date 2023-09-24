Рашисти обстрілюють Херсонщину, двоє загиблих, є поранені

Окупанти обстрілюють Херсонщину. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, армія РФ вдарила з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється.

"Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також Прокудін інформує, що ще одного авіаудару ворог завдав по селу Львове. Загинув чоловік 67 років.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав авіаційного удару по Бериславу, пошкоджено лікарню.

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