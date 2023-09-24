Рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним, - Дуда

Польські фермери забезпечують продовольчу безпеку країни, тож ембарго на українське зерно – це правильне рішення.

Про це в інтерв'ю телеканалу TVP1 заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит", – підкреслив польський президент.

За його словами, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.

"Польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати польських фермерів, захистити наш ринок і сільське господарство", – додав Дуда.

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