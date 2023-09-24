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Рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним, - Дуда

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Рішення про заборону на імпорт української агропродукції було правильним, - Дуда
Польські фермери забезпечують продовольчу безпеку країни, тож ембарго на українське зерно – це правильне рішення.

Про це в інтерв'ю телеканалу TVP1 заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит", – підкреслив польський президент.

За його словами, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.

"Польському уряду довелось піти на радикальні кроки, щоб підтримати польських фермерів, захистити наш ринок і сільське господарство", – додав Дуда.

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський
    Хотілося б почути пояснення з боку Польщі, як транзитний товар раптом опинився на внутрішньому ринку країни-транзитера.
    Ну не може такого бути тільки за бажанням української сторони.
    Транзит є транзит, імпорт є імпорт, в супровідних документах чітко вказаний кінцевий пункт.
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Поляки протягом віків ставилися до Українців по бидлячому і по хамськи. У цьому відношенні вони нічим не відрізнялися (а де і "перепльовували") кацапів. Як і румуни і мадяри, доречі. Жодних ілюзій. Для ляха Україна - не більше, як буферна територія перед кацапською ордою, ляхи пам"ятають, що робили і що зроблять кацапи з Польщею, якщо туди вдеруться (якщо впаде Україна), і мабуть, не забули як сталися два історичних розділи Польщі. Чи пам"ять ясновельможному паньству відшибло?
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Ну як можна українським чиновникам зрозуміти турботу уряду Польщі про якогось селянина-фермера,коли його можна просто заколошматити перевірками, забити налогами або просто забрати.
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