Велика Британія збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року
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Глава міністерства оборони Великої Британії заявив, що до кінця року планується підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців.
Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – зазначив він.
За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.
"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", – сказав Шаппс.