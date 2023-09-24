Велика Британія збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року

Глава міністерства оборони Великої Британії заявив, що до кінця року планується підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – зазначив він.

За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.

"Я щойно оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч, і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця цього року", – сказав Шаппс.

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