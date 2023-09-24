На Таврійському напрямку ворог перевдягається в українську форму та не полишає спроб оточити Авдіївку, - Сили оборони

Російські загарбники на Таврійському напрямку ворог намагався прорвати оборону ЗСУ у районах Сєверного та Авдіївки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росіяни цинічно продовжують порушувати правила ведення війни. Окрім постійного терору цивільного населення, як на ТОТ, так і з нашого боку, також фіксуються випадки перевдягання ворога в українську військову форму та ведення у такому вигляді бойових дій", - сказав він.

Речник Сил оборони зазначив, що РФ весь час пробує повернути втрачене, бо російським генералам, полковникам потрібно показувати хоч якісь результати, а їх у них немає. За його словами, тому росіяни просто женуть людей уперед і йдуть м’ясні штурми.

Також росіяни не полишають недолугих спроб оточити Авдіївку, і що минулої доби російська авіація завдавала ударів, зокрема, біля Авдіївки, Роботиного та Вербового.

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Але, за його словами, українські військові потихеньку йдуть вперед біля Роботиного і Вербового.

"Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог намагався прорватися у районах Сєверного та Авдіївки. На Мар’їнському напрямку окупанти вже вкотре атакували біля населеного пункту Мар’їнка. Також зафіксовано намагання просуватися у районі Побєди. За минулу добу зафіксовано 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - поінформував Штупун.

Відповідаючи на питання, чому він назвав атаки РФ на Авдіївку недолугими, він пояснив, що росіяни весь час зазнають втрат, відкочуються і знову йдуть по тих же напрямках. "Тобто, я рахую, як військовий, що це досить недолуго", - заявив речник і додав, що загальні втрати ворога за минулу добу склали 159 осіб.

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"Це дещо менше, ніж учора-позавчора, але ми це будемо максимально виправляти. Також знищено 43 одиниці його військової техніки, зокрема 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 27 різних безпілотників, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки. І минулої доби ворог втратив 3 склади боєприпасів", - поінформував Штупун.