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Удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 55 людей, серед них - 6 дітей

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Удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 55 людей, серед них - 6 дітей
Міська влада Кременчука виділить матеріальну допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару 22 вересня.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч грн, ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно - по 10 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.

Міський голова зазначив, що станом на 24 вересня у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро – діти. 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина.

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Топ коментарі

  • Amarr Stuliy
    А когда наши терпилы будут бить так, что у кацапов будет 55 пострадавших из гражданских? Или мы не такие?
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Ніколи по мирних бити ми не будемо.
    Бо це значить нуль допомоги і скавчання на весь світ про«підлих нацистів-терористів»
    Та й толку мало.
    Труба знищувати аеродроми,літаки,кораблі,пускові установки.Що ми й робимо.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Без навідників-координаторів на МІСЦІ, таке не обходиться!
    Ждуни продовжують гадити та убивати Українців, а їм дають СТРОКА, як за *********!!
    На ліхтарях вішати цих УБИВЦЬ, перед міськРадами!!
    Але законотворцям внести зміни ВІДПОВІДНО до ПОТРЕБИ ЧАСУ, нехватає голосів…!! Навіть у ВРУ про це кажуть і розвозять соплі по вгодованих щоках, як у кнурів!
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