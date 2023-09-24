Місцева влада повідомила про збиття безпілотника на підльоті до Бєлгорода

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про збиття нібито українського безпілотника на підльоті до Бєлгорода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО - збитий БПЛА на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - йдеться у повідомленні.

Гладков традиційно запевняє, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Більше інформації наразі не відомо.

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