Місцева влада повідомила про збиття безпілотника на підльоті до Бєлгорода
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Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про збиття нібито українського безпілотника на підльоті до Бєлгорода.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО - збитий БПЛА на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - йдеться у повідомленні.
Гладков традиційно запевняє, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.
Більше інформації наразі не відомо.