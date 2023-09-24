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Білорусь знову продовжила спільні з РФ військові навчання

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Білорусь знову продовжила спільні з РФ військові навчання
Білорусь знову продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 1 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Білорускі Гаюн".

"Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено щонайменше до 1 жовтня. Вихідними для деяких полігонів стали 23 і 24 вересня, але "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерви", - пише пресслужба.

Навчання на полігонах продовжуються з 25 вересня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 30.09;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.09;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 30.09;
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.09;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 29.09;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 01.10;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 01.10;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.09;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 74 тижні", - додає моніторингова група.

Читайте: У Білорусі знову продовжили військові навчання, тепер до 24 вересня

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Топ коментарі

  • Gregory Mihelson
    Можуть влаштувати провокацію й напасти з Півночі.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Шо бульбаші з кацапами такі тупі шо не можуть ніяк навчитися? Все продовжують і продовжують
  • илья фёдоров f9849027
    совсем скоро эти холопы кацапни станут областью рашки!но похоже им всё равно.
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