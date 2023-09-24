Саудівська Аравія заявила про готовність взяти на себе роль посередника у переговорах між Україною та Росією

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що Саудівська Аравія готова виступити посередником у врегулюванні "російсько-української кризи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо російсько-української кризи (війни Росії проти України. - Ред.), то Королівство в черговий раз закликає до припинення цієї кризи, обмеження її негативних наслідків для безпеки та стабільності у всьому світі. Королівство наголошує на необхідності докладати всіх можливих зусиль для припинення цієї кризи та вирішення суперечок мирним шляхом, повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх", - зазначив він.

Бін Фархан Аль Сауд вказав на те, що керівництво КСА, у рамках підтримки спрямованих на встановлення миру міжнародних зусиль, надало свої добрі послуги задля звільнення полонених різних національностей, а також запросило Україну взяти участь у саміт Ліги арабських держав у Джидді.

"Крім того, на початку серпня минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій, і Королівство підтверджує свою готовність продовжувати прикладати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін знову заявляє, що готовий до переговорів для завершення війни

Нагадаємо, у Саудівська Аравія цього серпня приймала саміт у Джидді щодо української формули миру, де були присутні представники України, США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Китаю тощо.