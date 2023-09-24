Цієї ночі невідомі диверсанти "розширили географію бавовни на території країни-агресора", - ГУР МО

В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти Знищили паливозаправник у Московській області РФ та 4 одиниці автомобільної техніки в Калузькій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони України.

"В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях", - йдеться в повідомленні.

Зазанчається, що на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник.

На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

Фото та відео з міркувань безпеки будуть оприлюднені згодом.

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