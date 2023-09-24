Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Цієї ночі невідомі диверсанти "розширили географію бавовни на території країни-агресора", - ГУР МО

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Цієї ночі невідомі диверсанти "розширили географію бавовни на території країни-агресора", - ГУР МО
В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти Знищили паливозаправник у Московській області РФ та 4 одиниці автомобільної техніки в Калузькій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони України.

"В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях", - йдеться в повідомленні.

Зазанчається, що на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник.

На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

Фото та відео з міркувань безпеки будуть оприлюднені згодом.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Sergiy Popov 0cd1d9d3
    это то что надо-соотношение цена-качество.Таких ДРГ по три человека штук 100 по всей рф и вреда они наделают больше ,чем пару бригад.И теперь для зашиты складов,аеродромов,ВЧ,ЖД и тд нужно кучу ресурсов.Как например защитить нефтебазу где-нибудь в Перми?Роту охраны ставить?
  • Serhii Pryhozhy
    Даже такие казалось бы незначительные ежедневные потери выливаются в неплохую цифру потерь техники и средств в целом по итогам месяца или квартала, например. Так что каждый россиянин должен помнить: потери экономики россии будут расти, расходы бюджета на благополучие россиян будут сокращаться. Да и безопасных мест внутри россии больше нет. И единственный способ прекратить это - вывести свои войска из Украины. Подумай об этом.
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