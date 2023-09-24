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Окупанти запровадили комендантську годину та "воєнну цензуру" у Донецькій області

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Окупанти запровадили комендантську годину та "воєнну цензуру" у Донецькій області
Указом так званого голови ДНР Дениса Пушиліна на тимчасово окупованій частині Донецької області запроваджується "воєнна цензура" та комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Комендантська година у так званій ДНР діятиме у будні дні з 23:00 до 04:00 години. У цей час заборонено перебувати на вулицях.

Також забороняються будь-які масові зібрання, пікети та акції.

Крім того "указом" Пушиліна запроваджується "воєнна цензура", яка стосується поштових відправлень та телефонних дзвінків.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Сергій Овчаренко 8f7dfb04
    Мертвому припарки
    Готуй пушилін собі пакет та до кабздона
  • Павло ШОвте
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